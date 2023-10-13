Появилось традиционное вечернее обращение президента, записанное в Одессе.

Основное из вечернего обращения Владимира Зеленского:

Рассказал о переговорах с премьером Нидерландов в Одессе, где шла речь о зерновом коридоре. Марк Рютте пообещал передать Украине ракеты для Patriot.

Сообщил о совещаниях с одесскими властями по обороне и подготовке к зиме.

Рассказал о подписании с Молдовой соглашения о совместном контроле на одном из погранпунктов, который станет частью транспортного коридора.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.