Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении украинского президента:

Сообщил об "особенном" заседании Ставки, на котором обсуждали усиление фортификации. По его словам, "мин и бетона в стране точно хватит".

Особенное внимание на Ставке уделили положению в Авдеевке, Марьинке и районе Бахмута.

Заявил о подписании госбюджета на 2024 год, в котором приоритет отдается обороне.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.