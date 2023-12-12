Сегодня, 12 декабря, в Украине отмечается День Сухопутных войск. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных по случаю профессионального праздника.

Он озвучил численность Сухопутных войск Украины - почти 600 тысяч бойцов разных родов войск.

"Многие отмечены государственными наградами. Многих всегда будут помнить собратья за силу и помощь в бою. Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел за возможность гордиться мощью украинской армии. Многих мы сегодня вспоминаем, когда чествуем украинских героев, отдавших свои жизни ради нашего государства и людей.

Слава нашим защитникам! Благодарю каждого солдата, каждого сержанта, каждого командира за мощь, которую вы даете нашему государству", - поздравил Сухопутные войска Зеленский.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.