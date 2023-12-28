В двух районах Днепропетровской области сотрудников ТЦК наделили правом проверять документы и вещи граждан.

На территории Днепровского и Синельниковского районов области указом ОВА и военных введены дополнительные меры военного положения.

Об этом сообщают местные власти.

Они также подразумевают особый режим въезда и выезда, ограничения свободы передвижения людей и автомобилей и создание комендатур, главами которых назначены руководители местных ТЦК.

Напомним в КГВА объяснили появление блокпостов учениями безопасности, которые проходят в Киеве с 25 декабря и продлятся три дня. Позже в Киевской военной администрации прокомментировали слухи о раздаче повесток на новых блокпостах. Отдельно в пресс-службе КГВА заявили журналистам, что на временных блокпостах идут учения по безопасности и раздача повесток там не запланирована, "но никто не помешает представителям ТЦК и СП присутствовать на таком блокпосте".

Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, заявил командующий этого направления Александр Тарнавский. По его мнению, бои за Новомихайловку около Марьинки - это отвлекающие маневры россиян. На других участках Восточного фронта ситуация остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

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