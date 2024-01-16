В Польше вступило в силу постановление министра национальной обороны от 7 декабря 2023 года, которое ужесточает меры против уклонистов.

Об этом сообщает издание Rzecz Pospolita.

В законе уточняется, что отметка "немедленно" в повестке означает, что мобилизованный должен явиться к месту явки не позднее шести часов с момента ее получения.

В документе сказано, что мужчин, которые во время мобилизации или войны не явятся на службу в указанный день и место, ждет наказания в виде лишения свободы на срок не менее 3 лет. А лицо, которое во время мобилизации или войны постоянно уклоняется от прохождения военной службы, будет наказываться лишением свободы на срок не менее 5 лет.

Постановлением также предусмотрено, что когда вызванное лицо не может явиться в место и время, указанные в повестке, оно обязано уведомить командира воинской части о причинах неявки.

В случае утери повестки нужно немедленно уведомить об этом начальника военкомата. Однако утрата повестки не освобождает от обязанности явиться на военную службу в день и место, указанные в ней.

Ранее СМИ сообщали, что Польша выдает Украине граждан, способствующих незаконной переправке украинских уклонистов за границу.

Мы также писали, что в Польшу нередко бегут от мобилизации украинские мужчины.