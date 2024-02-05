За два года войны РФ существенно улучшила свою адаптивность и способность внедрения инноваций.

Об этом пишет Foreign Affairs.

"Качественный разрыв между Украиной и Россией сократился. Украина по-прежнему обладает инновационной и восходящей военной культурой, но ей может быть сложно обеспечить систематизацию и распространение этих уроков по всем вооруженным силам. Россия, с другой стороны, медленнее учится, но когда в конце концов чему-то учится, то способна систематизировать это в армии и своей крупной оборонной промышленности", - пишет издание.

Украина лучше в тактической адаптации, а РФ - в стратегической, которая имеет "решающее значение для победы в войнах".

Автор статьи, генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан, считает, что чем дольше продлится эта война, тем лучше Россия сможет "учиться, адаптироваться и создавать более эффективные, современные боевые силы".

"Медленно, но верно Москва будет впитывать новые идеи с поля боя и соответствующим образом менять свою тактику. Ее стратегическая адаптация уже помогла ей отразить контрнаступление Украины, а за последние несколько месяцев она помогла российским войскам отобрать у Киева больше территории. В конечном счете, если преимущество России в стратегической адаптации сохранится без соответствующей реакции Запада, худшее, что может случиться в этой войне, — это не тупиковая ситуация. Это поражение Украины", - пишет Райан.

Ранее в РФ заявили, что собираются наращивать производство FPV-дронов и вложить в эту сферу миллиард долларов.

Напомним, что в Офисе президента признали "тактические ошибки", допущенные в ходе летнего контрнаступления ВСУ.