Под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка. Пострадала жилая многоэтажка, есть погибшие.

Об этом сообщают российские СМИ.

В результате обстрела погиб мужчина, а женщина получила ранение.

"Снаряд попал в верхние этажи многоквартирного жилого дома в Ворошиловском районе. Были повреждены балконы и оконные рамы на верхних этажах. Из-за происшествия были жертвы", - говорилось в сообщении.

Недавно в Кировском районе Донецка под обстрел попал микрорайон Текстильщик. В результате обстрела ранены три мирных жителя, также пострадали девятиэтажка (серьезно разрушена квартира на четвертом этаже), припаркованные у подъезда автомобили и трубы отопления.

Напомним в Одессе после атаки "Шахедов" загорелись балконы и квартира жилой пятиэтажки. В результате вражеской атаки произошло возгорание газовой трубы, четырех припаркованных легковых автомобилей, балконов и квартиры пятиэтажного жилого дома на общей площади 50 кв.м.

Сегодня два года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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