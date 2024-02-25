Александр Лукашенко заявил, что может снова баллотироваться на пост президента Беларуси. Об этом сообщают белорусские СМИ.

"Чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас, в том числе (для меня, поверьте, это очень важно - ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой), чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", - заявил он.

При этом он дал понять, что еще не решил этот вопрос окончательно.

"Впереди еще год до президентских выборов. Многое может измениться. Естественно, я и все мы, общество будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год к голосованию", - добавил Лукашенко.

Очередные выборы президента Беларуси должны состояться в 2025 году.

Напомним, недавно Лукашенко подписал поправки к закону, запрещающие судить его после ухода с должности президента Беларуси.

Также он разрешил армии Беларуси применять оружие против граждан страны.