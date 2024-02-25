Лукашенко заявил, что может снова баллотироваться на пост президента Беларуси
Александр Лукашенко заявил, что может снова баллотироваться на пост президента Беларуси. Об этом сообщают белорусские СМИ.
"Чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас, в том числе (для меня, поверьте, это очень важно - ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой), чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", - заявил он.
При этом он дал понять, что еще не решил этот вопрос окончательно.
"Впереди еще год до президентских выборов. Многое может измениться. Естественно, я и все мы, общество будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год к голосованию", - добавил Лукашенко.
Очередные выборы президента Беларуси должны состояться в 2025 году.
Напомним, недавно Лукашенко подписал поправки к закону, запрещающие судить его после ухода с должности президента Беларуси.
Также он разрешил армии Беларуси применять оружие против граждан страны.