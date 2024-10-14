Дед из Курской области, видео с которым разошлось по украинским телеграм-каналам, оказался жителем Кривого Рога.

Не так давно многие украинские телеграм-каналы опубликовали ролик с пенсионером, который спрашивает тех, кто его снимает, не из Америки ли они. Ему отвечают, что они из Житомира, и старик сильно удивляется по этому поводу.

Видео разошлось по многим каналам с комментариями вроде: "Дед из Курской области думал, что встретил солдата НАТО".

Но в реальности пожилой мужчина оказался жителем Кривого Рога. За его спиной на видео заметен храм, который организовал раздачу горячих обедов неимущим.

Утверждение о том, что мужчина - курянин, опровергла благотворительная организация "Каритас Житомир", которая и записала видео.

"Все интернет-пространство заполонило наше видео с заголовками "Дед с Курщины встречает солдата НАТО". Когда количество просмотров перевалило за пару миллионов, мы перестали отслеживать. ТикТок, YouTube, Twitter, телеграм-каналы нардепов, журналистов, политических экспертов, банкиры, бизнес- и медиамагнаты, блогеры-миллионники и еще сотни тысяч людей перепостили обрезанное видео, выдумав к нему собственную историю. Видео снято в Кривом Роге", - сообщили в фонде.

Между тем в Курской области войска РФ пятые сутки пытаются прорвать оборону ВСУ.

Война в Украине идет уже 964-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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