США должны подтолкнуть Украину к переговорам с РФ для заморозки войны по линии фронта.

С таким заявлением выступил влиятельный американский аналитик, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в колонке для Foreign Affairs.

Хаас согласен с точкой зрения, согласно которой справедливой была бы победа Украины с выходом на границы, но без прямого участия Запада это невозможно. А введения западных войск не будет, поскольку это создало бы гораздо больший риск.

"Вместо того чтобы цепляться за невыполнимое определение победы, Вашингтон должен бороться с мрачной реальностью войны и смириться с более правдоподобным результатом. Он должен по-прежнему определять победу как сохранение Киевом суверенности и независимости, свободы вступать в любые союзы и объединения, в которые он захочет. Но он должен отказаться от идеи, что для победы Киеву необходимо освободить всю свою землю. Поэтому, поскольку Соединенные Штаты и их союзники продолжают вооружать Украину, они должны сделать неудобный шаг, подтолкнув Киев к переговорам с Кремлем, и изложить четкое представление о том, как это следует делать", - написал Хаас.

Он считает, что это единственный шанс для Украины и мира "избежать ужасного исхода", прекратить военные действия и сохранить Украину как действительно независимую страну с возможностью восстановления.

Позицию США по поводу войны в Украине мы анализировали а отдельном материале.

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