Кандидат от Демократической партии Камала Харрис может быть более выгодна Владимиру Путину на посту президента США, чем республиканец Дональд Трамп.

Об этом изданию Politico заявила Нина Хрущева, профессор Новой школы в Нью-Йорке и правнучка руководителя СССР Никиты Хрущева.

По ее мнению, обещание Трампа быстро прекратить войну в Украине, даже если это оставит за Москвой некоторые территории Украины, может оказаться не самым предпочтительным результатом для Путина.

"Он сделал войну центральным элементом своего наследия, и поэтому он будет вести ее столько, сколько ему нужно, сколько он захочет и сможет", — отметила Хрущева.

В продолжении войны Путину может помочь Харрис, продлив статус-кво, который, по мнению Кремля, играет в его пользу, поскольку поддержка Западом Киева слабеет.

Будучи "сторонником внешнеполитического истеблишмента США", Харрис также предлагает Путину "идеальный фон и оправдание его бесконечной войны" против того, что он называет "американской гегемонией".

Между тем сам Путин заявлял, что ему выгоднее Джо Байден, а затем после его снятия с предвыборной гонки - что Харрис.

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