Правнучка Хрущева считает, что для Москвы Харис на посту президента может оказаться удобнее Трампа
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис может быть более выгодна Владимиру Путину на посту президента США, чем республиканец Дональд Трамп.
Об этом изданию Politico заявила Нина Хрущева, профессор Новой школы в Нью-Йорке и правнучка руководителя СССР Никиты Хрущева.
По ее мнению, обещание Трампа быстро прекратить войну в Украине, даже если это оставит за Москвой некоторые территории Украины, может оказаться не самым предпочтительным результатом для Путина.
"Он сделал войну центральным элементом своего наследия, и поэтому он будет вести ее столько, сколько ему нужно, сколько он захочет и сможет", — отметила Хрущева.
В продолжении войны Путину может помочь Харрис, продлив статус-кво, который, по мнению Кремля, играет в его пользу, поскольку поддержка Западом Киева слабеет.
Будучи "сторонником внешнеполитического истеблишмента США", Харрис также предлагает Путину "идеальный фон и оправдание его бесконечной войны" против того, что он называет "американской гегемонией".
Между тем сам Путин заявлял, что ему выгоднее Джо Байден, а затем после его снятия с предвыборной гонки - что Харрис.
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