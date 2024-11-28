Сегодня, 28 ноября, президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

В нем заложены расходы на уровне 3,6 трлн грн, а доходы - 2,05 трлн грн.

"Приоритетом сметы остается защита нашего государства. Финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники", - написал он.

На оборону предусмотрено 2,23 трлн грн, 420,9 млрд грн - на социальную защиту, 217 млрд грн – на здравоохранение, 199 млрд грн – на образование.

"Правительство ясно понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Есть слаженность ветвей власти и прочная поддержка наших партнеров", - добавил премьер.

Напомним, 19 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект госбюджета на следующий год. За принятие главного финансового документа страны проголосовали 257 народных депутатов.

Подробнее о нюансах этого бюджета и почему его окрестили "странным", мы писали в отдельном материале.

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