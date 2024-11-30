В Днепропетровской области уже четверо погибших мирных жителей в результате российского удара.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.

Президент сообщает, что удар был нанесён по посёлку Царичанка.

Также власти региона сообщают о более чем 20-ти пострадавших.

В Царичанке расположен недействующий аэродром, но по нему ли был прилет, не уточняется. Зеленский заявил об ударе по гражданским объектам.

Ранее в Украине заявили, что у "Орешника", выпущенного по Днепру, была пустая боеголовка.

Война в Украине продолжается 1011-й день. Последние новостями с главными событиями 30 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Помимо описания обстановки на фронте, в материале рассказывается о назначении нового главкома Сухопутных войск, приводятся заявления о войсках НАТО в Украине, сообщается о дискуссиях относительно снижения возраста мобилизации.

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