Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не исключает, что в следующем году будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте американской корпорации.

При этом, по оценке агентства, заключение полноценного мирного договора маловероятно.

Аналитики Fitch считают, что заявленная политическая цель новой администрации США по прекращению войны может привести к переговорному прекращению огня, но "мирное соглашение маловероятно из-за непростых уступок, которые потребуются от обеих сторон".

"Параметры переговорного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем России, остаются неопределёнными", – пишет агентство.

Если же война России с Украиной продолжится, то Fitch Ratings ожидает, что она будет идти в нынешний ее текущих широких параметрах.

"По нашему мнению, несмотря на некоторые территориальные приобретения России с конца 2023 года, западная военная поддержка и твёрдая решимость должны позволить Украине предотвратить значительные дополнительные территориальные потери", – говорится в сообщении агентства.

Ранее "Страна" подробно писала о вероятности завершении войны в Украине.

Война в Украине идет 1018-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.