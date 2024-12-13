В отношениях новоизбранного президента США Дональда Трампа с Киевом может быть напряжение из-за того, что украинская власть играла на демократов.

Такое мнение высказал нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу в интервью Лане Шевчук.

"У меня было ощущение, что у нас теми средствами, которые более менее были подконтрольны нашей команде власти, все-таки старались больше играть на команду демократов… Вряд ли это нравилось республиканцам", – сказал он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "Трамп с большим уважением относится и к Зеленскому, и к Украине, он хочет завершить войну справедливым миром".

Также Трамп заявил, что после инаугурации Украина станет его главным приоритетом во внешней политике.

В то же время, новоизбранный президент США раскритиковал удары дальнобойными ракетами США по России. Также он допустил уменьшение военной помощи Украине от США после своей инаугурации.

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