"Война на земле, а не в книгах". Зеленский хочет отправить на фронт преподавателей военных лицеев и вузов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить на фронт всех преподавателей военных лицеев и вузов.
Об этом Зеленский сказал во время встречи с курсантами и лицеистами военных учебных заведений.
По словам президента, только так можно научить молодежь, что такое война на земле, а не только в книгах.
Ранее в Раде заявили, что нет оснований надеяться, что война закончится в ближайшие месяцы.
Между тем война в Украине идет 1071-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 января 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты военного паблика Deep State, армия РФ продвинулась на нескольких участках между Покровском и Курахово. Минобороны РФ заявило о захвате Двуречной, что на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. В Харьковской ОВА это опровергали. На карте Deep State указано присутствие ВСУ в северо-западном районе поселка и серая зона в его центре, остальное занято российской армией.
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