Президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить на фронт всех преподавателей военных лицеев и вузов.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с курсантами и лицеистами военных учебных заведений.

По словам президента, только так можно научить молодежь, что такое война на земле, а не только в книгах.

Ранее в Раде заявили, что нет оснований надеяться, что война закончится в ближайшие месяцы.

Между тем война в Украине идет 1071-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты военного паблика Deep State, армия РФ продвинулась на нескольких участках между Покровском и Курахово. Минобороны РФ заявило о захвате Двуречной, что на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. В Харьковской ОВА это опровергали. На карте Deep State указано присутствие ВСУ в северо-западном районе поселка и серая зона в его центре, остальное занято российской армией.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.