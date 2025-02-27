Первого заместителя председателя Черновицкой ОГА Алену Атаманюк обвинили в том, что она не пожелала сидеть рядом с ветераном Виталием Вивчарюком.

Об этом рассказал в Фейсбуке пользователь Александр Соколовский.

По его словам, Атаманюк написала в мессенджере одному из работников управления по вопросам ветеранской политики Черновицкой ОГА, что руководитель управления Вивчарюк не может сидеть рядом с ней, так как он ей не ровня.

"Добрый день. По поводу вчерашнего совещания. Вивчарюк мне не ровня, он не может сидеть рядом со мной. В следующий раз учтите", - скриншот с таким сообщением Атаманюк привел в публикации Соколовский.

По его мнению, это неуважение к работникам управления, где половина штата являются ветеранами, защищали Украину и имеют ранения.

Он добавил, что сотрудники управления сами помогают и организуют помощь ветеранам и членам их семей, а Вивчарюк – пенсионер МВД, подполковник и доброволец, воевавший в 2015-2016 и 2022-2023 годах рядовым.

Атаманюк отреагировала на публикацию в своем Фейсбуке, заявив, что информация с обвинениями не соответствует действительности и является продолжением информационной атаки против нее, которая длится примерно месяц.

По ее словам, скан переписки – фейк.

Однако несколько часов спустя она написала новый пост, в котором сообщила, что подала заявление об уходе с должности.

"Не хочу, чтобы вся эта ситуация, которая приобрела столь масштабный резонанс, разрушала общественную сплоченность и подрывала доверие ко всем значимым усилиям Буковины и областной военной администрации", – объяснила чиновница.

Глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк поручил начать служебное расследование в отношении Атаманюк, на время которого отстранил ее от исполнения обязанностей.

"Если правдивость скриншота подтвердится, она немедленно покинет свою должность", - сообщил Запаранюк.

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