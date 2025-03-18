Президент США Дональд Трамп дал поручение своей администрации провести переоценку американской санкционной политики, так как она подрывает роль доллара как мировой резервной валюты.

Об этом сообщил в интервью Fox Business министр финансов США Скотт Бессант.

"Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим. На протяжении длительного периода времени у нас было то, что я называю "ленивые санкции". Мы полагаем, что они подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, люди отказываются от доллара. Мы же собираемся перейти к режиму максимально действенных санкций", - сказал Бессант.

Напомним, СМИ пишут о том, что США могут снять или ослабить санкции против РФ, если Москва согласится на прекращение огня. Одни из основных санкций, которые американцы ввели против России после начала полномасштабного вторжения, связаны с ограничениями на операции с долларами для российских банков и финансовых организаций. Некоторые издания пишут, что Белый дом уже готовит план смягчения рестрикций.

Между тем Владимир Путин заявил, что ситуация для российского бизнеса из-за санкций поменялась навсегда и к прежнему статус-кво вряд ли вернется.