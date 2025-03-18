Трамп поручил пересмотреть санкционную политику США, поскольку она подрывает роль доллара
Президент США Дональд Трамп дал поручение своей администрации провести переоценку американской санкционной политики, так как она подрывает роль доллара как мировой резервной валюты.
Об этом сообщил в интервью Fox Business министр финансов США Скотт Бессант.
"Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим. На протяжении длительного периода времени у нас было то, что я называю "ленивые санкции". Мы полагаем, что они подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, люди отказываются от доллара. Мы же собираемся перейти к режиму максимально действенных санкций", - сказал Бессант.
Напомним, СМИ пишут о том, что США могут снять или ослабить санкции против РФ, если Москва согласится на прекращение огня. Одни из основных санкций, которые американцы ввели против России после начала полномасштабного вторжения, связаны с ограничениями на операции с долларами для российских банков и финансовых организаций. Некоторые издания пишут, что Белый дом уже готовит план смягчения рестрикций.
Между тем Владимир Путин заявил, что ситуация для российского бизнеса из-за санкций поменялась навсегда и к прежнему статус-кво вряд ли вернется.