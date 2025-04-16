Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп продлил ещё на один год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с РФ.

Информация об этом отображена в Федеральном реестре США.

Ранее Трамп продлил персональные санкции против россиян, которые предположительно могли участвовать в деятельности против США, введённые в 2021 году Джо Байденом.

Этим документом вводились санкции против российских частных и юридических лиц, которые, как утверждают американские власти, могли быть причастны к кибератакам, вмешательствам в выборы в США и других странах, нанесению вреда или убийствам граждан Соединенных Штатов, а также финансовым и другим операциям по обходу санкций.

Напомним, президент США не собирается вводить санкции против Москвы после ракетного удара РФ по Сумам.

"Я уже ввёл санкции против РФ. Вспомните "Северный поток". Это я остановил этот крупнейший проект <...>", – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.

На попытку журналиста снова спросить об ударе по Сумам глава США передал право голоса другому корреспонденту.