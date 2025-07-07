Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о ситуации под Запорожьем, где россияне в последнее время продолжают штурмовые действия.

Об это верховный главнокомандующий сообщил в своём вечернем обращении.

"Провёл сегодня Ставку. Доклады по фронту, и это, прежде всего, покровское и новопавловское направления, также ореховское направление", – сообщил он.

Ранее появилась информация, что неприятель взял под контроль посёлок Лобковое и продвинулись в Каменском. В то же время командование ВСУ это отрицает.

Напомним, заместитель командира батальона из 65-й ОМБр сообщает, что армия РФ ведёт штурмы по всей линии фронта в Запорожской области.

По словам офицера, россияне накапливают в Запорожской области силы и активизировались не только в районе Работино, как было раньше, а практически везде в регионе.

Война в Украине продолжается 1230-й день. Последние новости с ключевыми событиями понедельника, 7 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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