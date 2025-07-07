Первая сессия косвенных переговоров между ХАМАС и Израилем, прошедшая в столице Катара Дохе завершилась безрезультатно.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на палестинские источники.

По их сведениям, у израильской делегации нет достаточных полномочий для заключения соглашения с ХАМАС.

В то же время израильский чиновник охарактеризовал атмосферу на переговорах в Газе, проходивших при посредничестве Катара и Египта, как позитивную.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе с ХАМАС может быть достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

В числе главных тезисов плана по урегулирования палестино-израильского конфликта глава Белого дома предложил следующее:

руководство террористической группировки ХАМАС должно быть изгнано;

несколько неназванных государств мира согласятся принять жителей сектора Газа, желающих эмигрировать;

анклавом будут управлять четыре арабских страны, включая Объединенные Арабские Эмираты и Египет;

США признают частичный суверенитет Израиля над поселениями в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, также Трамп намерен жёстко требовать от Нетаньяху прекращения огня в Газе.

"Нетаньяху также хочет положить конец войне в Газе <...>", – подчеркнул президент США.