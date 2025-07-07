"Позитивная атмосфера без результатов". Первый раунд переговоров о мире в Газе закончился ничем - Reuters
Первая сессия косвенных переговоров между ХАМАС и Израилем, прошедшая в столице Катара Дохе завершилась безрезультатно.
Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на палестинские источники.
По их сведениям, у израильской делегации нет достаточных полномочий для заключения соглашения с ХАМАС.
В то же время израильский чиновник охарактеризовал атмосферу на переговорах в Газе, проходивших при посредничестве Катара и Египта, как позитивную.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе с ХАМАС может быть достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.
В числе главных тезисов плана по урегулирования палестино-израильского конфликта глава Белого дома предложил следующее:
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руководство террористической группировки ХАМАС должно быть изгнано;
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несколько неназванных государств мира согласятся принять жителей сектора Газа, желающих эмигрировать;
- анклавом будут управлять четыре арабских страны, включая Объединенные Арабские Эмираты и Египет;
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США признают частичный суверенитет Израиля над поселениями в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан.
Напомним, также Трамп намерен жёстко требовать от Нетаньяху прекращения огня в Газе.
"Нетаньяху также хочет положить конец войне в Газе <...>", – подчеркнул президент США.