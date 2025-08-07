Государственное бюро расследований Украины опровергает, что власти Украины отказалось вести расследование гибели этнического венгра Иосифа Шебештеня в Закарпатье после мобилизации, о чем ранее заявляли венгерские власти. Госбюро ведет расследование с самого начала, но признаков насильственной смерти мужчины не обнаружило.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, Шебештень был мобилизован в Мукачево 14 июня, на ВВК был признан годным, на здоровье не жаловался.

Затем он самовольно покинул часть, а на следующий день обратился в психиатрическую больницу, где пожаловался на плохое самочувствие, головную боль и травму головы с подозрением на сотрясение мозга. Однако в больнице у него не выявили серьезных повреждений.

24 июня его перевели в областное учреждение по оказанию психиатрической помощи в Берегово, где 6 июля он скончался.

Напомним, венгерские власти вместе с родственниками погибшего заявляют, что Шебештень погиб после избиения сотрудниками ТЦК.

Вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил украинские власти в том, что они отказываются расследовать смерть Шебештеня.