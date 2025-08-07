Советники по безопасности провели долгий и подробный разговор.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский не уточняет, кто именно участвовал в разговоре, однако по его словам, состав участников разговора был "весомым".

"В ходе разговора договорились завтра продолжить: многое еще нужно проработать", – добавил президент Украины.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники писал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф проинформирует представителей Украины и НАТО о встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

Заявлялось, что спецпосланник президента США планирует провести в четверг, 7 августа, видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы рассказать о своей встрече с российским президентом и обсудить дальнейшие шаги, включая возможный саммит Трампа и Путина.

Напомним, по данным западной прессы, в Европе разочарованы согласием Трампа на встречу с президентом России.

Также газета The New York Times писала, что и в Киеве скептически относятся к предстоящему саммиту Трампа и Путина.

Тем временем Зеленский требует учитывать голос Европы в переговорах по Украине.