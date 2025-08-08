Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко опроверг, что делал доклад Владимиру Зеленскому о деле бывшего главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, о котором на выходных сообщал Офис президента.

Об этом он сказал в интервью "Зеркалу недели".

"Слово "доклад" употреблено в коммуникациях Офиса президента, а не нами", - сказал Клименко.

По его словам, целью визита на Банковую было получение гарантий неприкосновенности при обысках у высокопоставленных лиц Нацгвардии, которые НАБУ проводило по делу о хищениях на дронах.

"Когда НАБУ занимается делами, связанными с Нацгвардией, официальные должностные лица государства целенаправленно обвиняют нас в работе на Кремль без каких-либо доказательств. Кроме того, у нас не было гарантий, что никто не прислушается к публичному совету главы Службы безопасности о том, что в сотрудников НАБУ, приходящих с обыском, можно "разрядить два магазина", - рассказал Клименко.

Также он по сути опроверг, что Офис президента имел какое-либо отношение к разоблачению "слуги народа" Алексея Кузнецова и экс-губернатора Луганщины Гайдая.

"Только после того, как произошло задержание депутата, когда мы фактически контролировали передачу средств, директор НАБУ сообщил президенту как верховному главнокомандующему о том, что такая ситуация имела место и что мы будем проводить обыски в Нацгвардии. После этого президент пригласил нас на официальную встречу. То есть никто никого не информировал до реализации", - сообщил Клименко.

О том, что руководители НАБУ и САП приехали к Зеленскому не для доклада, ранее писали и другие СМИ. По их данным, еще одной целью визита на Банковую было освобождение детективов НАБУ, задержанных недавно силами СБУ.

Напомним, на днях глава СБУ Василий Малюк намекнул, что надо было пристрелить сотрудников НАБУ, проводивших обыск у командующего Нацгвардией.

Задержание Гайдая с Кузнецовым мы подробно анализировали в отдельном материале.