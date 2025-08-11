У Европейского союза "нет сил", чтобы поддерживать Украину и обеспечить ей выгодные условия завершения войны. Об этом пишет издание The Times.

Издание комментирует призыв вице-президента США Джей Ди Вэнса к Европе "взять на себя больше ответственности" в поддержке Украины из-за географической близости.

"Очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее не хватит сил поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Дипломатические усилия Европы значительны, но без военной поддержки рискуют оказаться лишь символическими. Способность поддерживать территориальную целостность Украины зависит от постоянных поставок оружия, войск и политической воли США", - пишет Times.

Издание сомневается, что европейцы смогут собрать достаточно миротворцев для введения в Украину, даже если на это согласится Путин, хотя он выступал против.

"У России 800 000 [военнослужащих]. Если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабостью - это и есть слабость", - заявила европейским коллегам министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

В июне Европа обогнала США и стала крупнейшим поставщиком помощи Украине, предоставив за все время около 72 млрд евро военной помощи по сравнению с 65 млрд евро со стороны США. Однако США поставляют самое современное и смертоносное оборудование, включая передовые системы ПВО и высокоточные боеприпасы. Значительная часть помощи Европы идёт на финансирование закупок американского оружия, что подчёркивает её зависимость от этой страны.

В прошлом году страны ЕС потратили на оборону 326 млрд евро, что составляет около 1,9% ВВП (на 30% больше, чем в 2021 году), но США потратили почти 1 триллион долларов, или 3,4% ВВП. Чтобы сократить разрыв, ЕС запустил план готовности стоимостью 800 миллиардов евро, направленный на модернизацию и интеграцию военного потенциала. Однако прогресс идёт медленно из-за раздробленности отраслей, политических разногласий и отсутствия единой стратегии.

Напомним, Вэнс заявил, что Соединённые Штаты "закончили с финансированием военных действий в Украине" и "хотят добиться мирного урегулирования этой проблемы".

Война в Украине идет 1265-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2025 года в обновляемом онлайне.