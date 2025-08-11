Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Важно, что Индия поддерживает наши мирные усилия и разделяет позицию "все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины". Другие форматы не дадут результата. Также мы подробно говорили о санкциях против России. Отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение этой войны. Важно, чтобы каждый лидер, имеющий ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы", - написал президент Украины.

Напомним, что официально Индия отказалась прекращать закупки российской нефти, из-за чего президент США Дональд Трамп ввел в отношении нее дополнительные тарифы.

В свою очередь индийское правительство резко отреагировало на меры США, направленные против импорта нефти из России. В официальном заявлении подчёркивалось, что закупки Индии основаны на рыночных условиях и направлены на обеспечение энергетической безопасности 1,4 миллиарда человек.

Власти страны назвали введённые пошлины "несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми".

Также на фоне санкций Трампа Индия и Россия договорились усилить экономическое сотрудничество. Министерства торговли и промышленности двух стран подписали протокол об углублении сотрудничества в области алюминия, удобрений, железных дорог и горнодобывающих технологий.