Сотрудники государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщили о новом подозрении в пособничестве в уклонении от исполнения военной службы командиру одной из воинских частей Киевской области, где формально служил активист Виталий Шабунин. Командиру вручили подозрение с обновленным содержанием обстоятельств совершения преступления.

Об этом сообщает ГБР.

"По данным следствия, командир с нарушением установленных процедур командировал военнослужащего в государственный орган (НАБУ - Ред.), где тот не выполнял ни обязанностей службы, ни функций учреждения. Вместо этого он проводил время по своему усмотрению в столице, передвигался по городу по личным делам и посещал заведения общественного питания. При этом получал денежное обеспечение и таким образом противоправно завладел государственными средствами на сумму более 224 тысяч гривен", - сказано в пресс-релизе Бюро.

В связи с этим командиру дополнительно инкриминировано пособничество в уклонении подчиненного от выполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины).

Самому Шабунину вручили подозрение с обновленным содержанием обстоятельств, но по прежней статье, добавили в ГБР.

Напомним, в середине июля ГБР сообщило Шабунину о подозрении в мошенничестве и уклонении от мобилизации.

Вскоре после этого Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.