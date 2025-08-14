В Харькове осудили участкового офицера полиции, который под видом задержания забрал своего товарища с военно-врачебной комиссии.

Об этом говорится в приговоре Индустриального райсуда Харькова от 12 августа 2025 года. Сам инцидент произошел 17 августа 2024 года.

"Будучи одетым в форменную одежду Национальной полиции Украины, используя свое служебное положение и связанные с этим возможности, зашел в кабинет сдачи анализов и сообщил присутствующим медицинским работникам, что военнообязанный задержан за мошенничество, и ему необходимо пройти в отдел полиции для проведения с ним следственных действий", – говорится в приговоре.

Обвиняемый признал вину. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

