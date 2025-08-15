В Харькове и области уменьшили длительность комендантского часа. С 17 августа он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ранее комендантский час начинался в 23:00.

По словам Синегубова, такое решение согласовали в ответ на обращение представителей бизнеса.

"Мы понимаем потребности экономики. В настоящее время, благодаря Вооруженным силам Украины, ситуация с безопасностью позволяет сделать этот шаг", - написал он.

Глава ОВА отметил, что новый режим не распространяется на общины, где местными властями введен собственный усиленный комендантский час.

Мєр города Игорь Терехов сообщил, что в связи с сокращением времени комендантского часа в Харькове, работа городского пассажирского транспорта будет продлена.

Напомним, на северо-западе Донецкой области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

Война в Украине идет 1269-й день. Сегодня вечером, 15 августа, состоится встреча Трампа и Путина на Аляске. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.