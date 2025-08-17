В Донецкой области силы обороны Украины зачистили населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец. Продолжаются стабилизационные действия в Доброполье и Покровске.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В результате активных действий в операционной зоне корпуса россияне понесли значительные потери в живой силе. Также враг потерял значительное количество техники и вооружения, отмечает Генштаб.

"С 4 по 16 августа в результате совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, входящих в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец", - говорится в сообщении.

Ранее спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев сообщал, что ситуация с прорывом войск РФ севернее Покровска Донецкой области стабилизируется.

