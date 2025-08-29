В России в этом году увеличен план набора на военную службу по контракту.

Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, передают местные СМИ.

При этом, согласно заявлению замглавы российского Совбеза Дмитрия Медведева, за первое полугодие 2025 года с армией РФ подписали контракты 210 тысяч человек (это примерно 35 тысяч в месяц).

Что примерно совпадает с оценками "Института изучения войны" США, по которым россияне набирают в армию от 30 тысяч в месяц.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что армия РФ усилится большим количеством добровольцев из Северной Корее. Могут быть и китайцы.

Российско-украинский конфликт продолжается 1283-й день. Последние новости с ключевыми событиями 29 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском в районе посёлка Зверево, сообщает Deep State. Неприятель также получил продвижение возле деревни Малиевки у границы Днепропетровщины и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

