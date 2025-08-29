Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "о национальной паямяти", официально вводящий термин "рашизм".

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Верховной Рады.

Также этим законом вводится понятие "война за независимость Украины" в отношении продолжающегося российско-украинского вооружённого конфликта.

Ранее "Страна" поясняла, что поменяет в Украине принятый закон "о национальной памяти".

На практике это может привести к масштабному ускорению процессов "декоммунизации и дерусификации".

Но не только. Закон, подписанный Зеленским, прямо обозначает целью государственной политики борьбу с "заведомо недостоверной информацией об истории Украины с целью публичной глорификации или оправдания империализма и тоталитаризма, соответствующих политических режимов, публичного отрицания преступлений против украинского народа".

Столь широкое толкование, под которое можно подвести при желании любую историческую дискуссию, уже вызвало резкую критику и обвинения в создании в Украине института цензуры и внедрении "идеологической и исторической инквизиции".

В то же время лоббисты закона считают, что время их поджимает. Они опасаются, что в ближайшее время "окно возможностей" для "украинизации и дерусификации" закроется. Например, в случае остановки войны. А потому призывают к радикальным действиям.

Война в Украине продолжается 1283-й день. Последние новости с ключевыми событиями 29 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском в районе посёлка Зверево, сообщает Deep State. Неприятель также получил продвижение возле деревни Малиевки у границы Днепропетровщины и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.