Верховная Рада поддержала постановление № 13719 о возобновлении прямых трансляций своих заседаний, которые не велись с начала войны. Трансляции будут идти на парламентском телеканале "Рада".

За соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов.

Также постановлением снят запрет, по которому все присутствующие на продолжающемся пленарном заседании не должны распространять информацию о его начале, ходе и принятых решениях раньше, чем через час после объявления перерыва.

При этом восстановить трансляцию именно сегодня депутаты отказались, поэтому "Рада" заработает только с середины сентября.

Как мы сообщали, парламент запретил транслировать заседания во время военного положения 6 сентября 2022 года. Тогда эту инициативу поддержал 241 народный депутат.

Едва ли не впервые с начала войны заседание Рады транслировали онлайн во время рассмотрения законопроекта о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Тогда депутаты в прямом эфире много критиковали власть и Владимира Зеленского персонально.

Вскоре после этого народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко анонсировал, что с сентября планируют снова начать транслировать в прямом эфире заседания Рады.