Более двадцати человек пострадали в результате схода с рельс фуникулёра в центре Лиссабона.

Кадры с места ДТП опубликовали местные телеграм-каналы и СМИ.

Авария произошла вчера днём. Вагоны с пассажирами скатились вниз и ударились о землю. Глава Управления гражданской защиты Португалии заявил, что несколько человек были заблокированными на месте происшествия, девять из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

По данным AFP, после падения фуникулёра в Лиссабоне 15 погибших.

О гибели человека с украинским гражданством сообщили в МИД Украины. Согласно его информации, украинец был 1971 года рождения. Других деталей о личности погибшего не приводится.

