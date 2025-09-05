На территории противника находятся 2 577 пленённых украинских военнослужащих.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, сообщает МВД.

По его словам, количество пленных подтверждено с помощью методов анализа информации из открытых источников (OSINT).

Добросердов провёл пятую встречу с представителями миссии независимых экспертов московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Одним из ключевых направлений работы является обеспечение надлежащего функционирования единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а наша общая цель – вернуть каждого гражданина домой, учитывая, что военнопленные сохраняют статус пропавших без вести до момента возвращения", – подчеркнул омбудсмен.

Сведения о 680 украинцах, среди которых 91 гражданский, ещё не подтверждена международным комитетом Красного креста. Кроме этого, восьмерых идентифицированных как пленных впоследствии обнаружили среди погибших.

Напомним, по данным властей, в Украине пропали без вести около 70 тысяч граждан.

Война в Украине продолжается 1290-й день. Последние новости с ключевыми событиями 5 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием четверга стала парижская встреча представителей стран Европы, которые планируют предоставить гарантии безопасности Украине после урегулирования конфликта с РФ. В качестве главной меры предполагается развёртывание западных военных контингентов на подконтрольной Киеву территории, против чего выступает Москва.

