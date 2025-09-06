Миллиардер и владелец корпорации Meta (Facebook и Instagramm) Марк Цукерберг дерется с топ-менеджерами своей компании в боях MMA. Об этом в своей книге рассказал бывший президент международного отделения Meta Ник Клегг.

По его словам, Цукерберг регулярно дерется на ринге, из-за чего инвесторам Meta приходят предупреждения о том, что топ-менеджеры участвуют в "активностях с высоким риском".

"Преданность Марка смешанным единоборствам настолько сильна, что однажды утром во время выездного совещания руководства он настоял на том, чтобы некоторые из его самых высокопоставленных руководителей присоединились к нему для тренировки", - написал Ник Клегг в своей готовящейся к выходу книге "Как спасти Интернет".

Ранее мы писали о так и несостоявшемся поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом. Ещё в июне 2023 года Маск высмеял идею Цукерберга создать соцсеть, похожую на Twitter. После этого оба бизнесмена согласились провести бой в клетке в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

Позднее владелец компании Meta Марк Цукерберг заявил, что отказывается от боя с предпринимателем Илоном Маском, потому что тот "настроен несерьезно". Маск в ответ назвал Цукерберга "курицей".