Для вступления в Европейский Союз власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов и запрет на зарубежные командировки для народных депутатов.

Об этом во время пленарной сессии Европейского парламента заявил спецдокладчик этого органа по Украине Майкл Галер.

"Мы призываем (Киев - Ред.) к прекращению политических процессов и санкций против оппозиционеров, чтобы гарантировать плюрализм и политический диалог между группами в Раде", — сказал он.

Также Галер от лица Европарламента выдвинул еще одно условие для вступления Украины в ЕС. По его словам, властям страны нужно отменить запрет на зарубежные поездки депутатов.

"Мы просим (Украину - Ред.) отменить запреты на поездки (за границу - Ред.) депутатов", - добавил чиновник.

Правительство Украины в 2023 году приняло постановление, согласно которому государственным служащим запрещается покидать территорию страны без веских оснований на период военного положения. Пересекать границу могут народные депутаты, госслужащие, представители органов местной власти, прокуроры, судьи и другие должностные лица только в случае служебных командировок. Также выезд допускается при необходимости участия в переговорах, прохождения лечения или ухода за детьми. Поездки с целью отдыха за пределами Украины остаются под запретом.

Депутаты жаловались, что им отменяют командировки, уже согласованные и подписанные на ближайшие даты. А новые командировки просто не подписывают.

Как мы писали, 3 сентября Кабмин запретил еще и бывшим украинским послам выезжать за границу.