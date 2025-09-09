Компания Apple официально представила iPhone 17 - новое поколение своих смартфонов. В линейку вошли четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Устройства получили обновленный дизайн, новые технологии и значительные улучшения в производительности.

Презентация транслировалась на официальном YouTube-канале Apple.

Новый iPhone 17 будет представлен в пяти цветах. Также в Apple улучшили и увеличили дисплей своего смартфона.

В частности, iPhone 17 получил:

новый Ceramic Shield 2 - заявлено, что он в три раза лучше справляется с царапинами;

Always on Display - смартфон будет выводить информацию, даже когда заблокирован;

ультраскоростную зарядку - до 50% за 20 минут;

основную камеру 45 МР.

Кроме того, Apple представила самый тонкий iPhone в истории – iPhone 17 Air. Его толщина всего 5,6 мм. Дисплей нового устройства занимает 6,5 дюйма, поддерживает ProMotion с частотой обновления до 120 Гц, Always-On Display и пиковую яркость до 3000 нит.

Также Apple на презентации сообщила, что iPhone 17 Pro сможет работать почти два дня на одном заряде.

Цены на новые iPhone стартуют от 599 долларов. В продаже они должны появиться с 19 сентября.

Кроме смартфонов, Apple представила и другую свою продукцию. В частности, обновлённую серию наушников AirPods Pro 3.

Наушники смогут переводить речь людей в реальном времени. Также заявлено улучшение шумоподавления в четыре раза.

Цена AirPods - 249 долларов.

Также компания представила новые Apple Watch Series 11.

Заявлено, что корпус часов стал прочнее – экран теперь в два раза лучше защищён от царапин.

Добавлены более энергоэффективный модем с поддержкой 5G и новая функция: часы умеют определять повышенное артериальное давление.

Тем временем после презентации новых гаджетов акции Apple начали падать в цене.

Ранее сообщалось, что в Apple анонсировали внедрение полноценного перевода с любых языков во всех приложениях.

Между тем недавно Илон Маск подал иск против Apple и OpenAI, обвинив в создании монополии на рынке ИИ.