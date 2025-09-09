Самый тонкий iPhone в истории. Компания Apple представила новую линейку смартфонов, часов и наушников
Компания Apple официально представила iPhone 17 - новое поколение своих смартфонов. В линейку вошли четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Устройства получили обновленный дизайн, новые технологии и значительные улучшения в производительности.
Презентация транслировалась на официальном YouTube-канале Apple.
Новый iPhone 17 будет представлен в пяти цветах. Также в Apple улучшили и увеличили дисплей своего смартфона.
В частности, iPhone 17 получил:
- новый Ceramic Shield 2 - заявлено, что он в три раза лучше справляется с царапинами;
- Always on Display - смартфон будет выводить информацию, даже когда заблокирован;
- ультраскоростную зарядку - до 50% за 20 минут;
- основную камеру 45 МР.
Кроме того, Apple представила самый тонкий iPhone в истории – iPhone 17 Air. Его толщина всего 5,6 мм. Дисплей нового устройства занимает 6,5 дюйма, поддерживает ProMotion с частотой обновления до 120 Гц, Always-On Display и пиковую яркость до 3000 нит.
Также Apple на презентации сообщила, что iPhone 17 Pro сможет работать почти два дня на одном заряде.
Цены на новые iPhone стартуют от 599 долларов. В продаже они должны появиться с 19 сентября.
Кроме смартфонов, Apple представила и другую свою продукцию. В частности, обновлённую серию наушников AirPods Pro 3.
Наушники смогут переводить речь людей в реальном времени. Также заявлено улучшение шумоподавления в четыре раза.
Цена AirPods - 249 долларов.
Также компания представила новые Apple Watch Series 11.
Заявлено, что корпус часов стал прочнее – экран теперь в два раза лучше защищён от царапин.
Добавлены более энергоэффективный модем с поддержкой 5G и новая функция: часы умеют определять повышенное артериальное давление.
Тем временем после презентации новых гаджетов акции Apple начали падать в цене.
Ранее сообщалось, что в Apple анонсировали внедрение полноценного перевода с любых языков во всех приложениях.
Между тем недавно Илон Маск подал иск против Apple и OpenAI, обвинив в создании монополии на рынке ИИ.