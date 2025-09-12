Отца убитой в США 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой Станислава Заруцкого не выпустили из Украины на её похороны, потому что он призывного возраста. Из-за этого Станислав чувствует опустошение.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Ирина уехала в США три года назад в возрасте 20 лет с матерью Анной, братом Богданом и сестрой Валерией. Отец остался в Украине, поскольку не достиг 60-летнего возраста и на него распространяется запрет на выезд за границу.

До вторжения России мужчина работал строителем, а мать была домохозяйкой и увлекалась рукоделием - вязанием крючком.

В некрологе, написанном ее семьей, говорится, что Ирина была "талантливой и страстной художницей, окончила колледж "Синергия" в Киеве по специальности "искусство и реставрация". Дома она подрабатывала в магазине одежды и в пиццерии, а также была моделью и сотрудничала с фотографом и визажистом Ульяной Козловской.

Напомним, о жестоком убийстве молодой беженки в метро стало известно на прошлой неделе, хотя само происшествие случилось 22 августа.

Её убийца, темнокожий 34-летний Декарлос Браун, болен шизофренией. Он заявил, что полоснул Ирину ножом, потому что она читала его мысли.