Полиция передала в суд дело об убийстве Демьяна Ганула. В содеянном подозревается 46-летний офицер Вооруженных сил Украины из Киевской области - ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, действующий военный получил заказ на убийство активиста, ушел в ежегодный отпуск, арендовал в Одессе две квартиры, незаконно купил огнестрельное оружие, боеприпасы и ручные гранаты, которые хранил во временных помещениях.

Выполнить заказ до конца отпуска ему не удалось, поэтому он ушел в СЗЧ.

Напомним, по словам вдовы Ганула, военный считал, что работает на СБУ, так как заказчики убийства представились работниками украинской спецслужбы.

Ранее мы писали о том, что в центре Одессы убили активиста Демьяна Ганула. Почти сразу же был задержан подозреваемый, которым оказался военный, ушедший в СЗЧ.

Причины и мотивы убийства Ганула "Страна" анализировала в отдельном материале.

