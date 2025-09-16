Румыния "скорее" не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, потому что это будет означать вступление в войну с Россией, но может пересмотреть эту позицию в будущем.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в интервью ресурсу Antena 3.

"Мы провели предварительные обсуждения на эту тему с представителями государственного аппарата, советниками, военными, специалистами по внешней политике. На данный момент - скорее нет. Но в зависимости от развития событий мы можем пересмотреть своё решение. (...) Существуют международные традиции относительно того, что значит находиться в состоянии конфликта или нет. И в этом вопросе, согласно некоторым толкованиям большинства, это каким-то образом означает вступление в конфликт", - сказал Дан.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что после инцидента с российскими БпЛА в Польше Запад должен рассмотреть возможность перехвата дронов и ракет в небе Украины.

Тем временем заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что сбитие российских дронов над Украиной странами НАТО будет означать войну Альянса с РФ.