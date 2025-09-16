Телеканал "Рада" возобновил прямые трансляции из парламента, прерванные в первый год полномасштабной войны.

В момент написания новости Ютуб-канал "Рады" показывал пленарное заседание в рамках четырнадцатой сессии, а смотрели его чуть более 500 человек. При этом в сессионном зале находились до 50 депутатов.

Как мы сообщали, парламент запретил транслировать свои заседания во время действия режима военного положения 6 сентября 2022 года. Тогда эту инициативу поддержал 241 народный депутат.

Едва ли не впервые с начала войны заседание Рады транслировали онлайн в конце июля во время рассмотрения законопроекта о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Во время него депутаты в прямом эфире много критиковали власть и Владимира Зеленского персонально.

Вскоре после этого народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко анонсировал, что с сентября планируют снова начать транслировать в прямом эфире заседания Рады.

Около двух недель назад Рада действительно поддержала постановление № 13719 о возобновлении прямых трансляций своих заседаний.