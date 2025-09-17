В Канаде украинские мужчины, подавшие документы на постоянное проживание, получают письма от Министерства иммиграции, в котором от них требуют предоставить официальную справку об освобождении от военной службы.

Об этом пишет паблик "Украинская Канада".

"Многие украинцы – мужчины, которые отправились на постоянное проживание в Канаде, получают "Письма счастья" – Procedural fairness letter от Министерства иммиграции Канады – IRCC, в котором офицер просит предоставить официальную справку, что мужчина был освобожден от военной службы и не призывался в военное время", – говорится в сообщении.

Также в паблике добавили письмо, полученное их читателем. Данное письмо офицер направил после того, как заявитель предварительно ответил на дополнительный запрос относительно информации о военной службе или ее отсутствии (military records form), добавил приписное свидетельство и объяснение, что никогда не служил и не призывался на службу. Но это не устроило канадского иммиграционного офицера.

"В Украине существует обязательная военная служба для мужчин, начиная с 25 лет. Хотя призыв в Украине был отменен в 2012 году, его возобновили в 2014 году. После российского вторжения в 2022 году все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имевшие увольнения, были обязаны зарегистрироваться в местных военкоматах и пройти медицинское освидетельствование для возможной службы. Согласно вашей Анкете А (форма IMM5669), вы указали, что проживали и работали в Украине после достижения 25 лет. Поскольку вы проживали в своей стране во время пребывания в возрасте обязательного призыва, вы должны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы или заверенную копию военных документов, выданных соответствующим украинским органом", – ответил офицер.

На предоставление документов и ответ он предоставил семь дней.

Напомним, о том, что у украинцев-мужчин в Канаде при оформлении ПМЖ стали требовать документы из военкомата, мы писали еще в прошлом году.

Также мы сообщали, что нидерландская правая Партия свободы (PVV) в случае прихода к власти намерена добиться исключения из директивы Европейского союза о "временной защите", которое позволит депортировать украинских мужчин.