Печерский суд заочно арестовал бывшего народного депутата Вадима Новинского. Следствие называет его "куратором РПЦ в Украине", подозревает в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

Об этом сообщает пресс-центр Государственного бюро расследований (ГБР).

По версии ГБР, с 2014 года Новинский "продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, выполнял указания главы РПЦ Кирилла, в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине".

В настоящее же время Новинский находится за границей. Он отрицает выдвинутые против него обвинения и считает уголовные дела политическим преследованием.

Ранее мы писали о том, что Вадим Новинский заявил, что по просьбе президента Владимира Зеленского в начале вторжения РФ связывался с российским руководством для переговоров по остановке войны.

В начале же года Новинскому объявлено подозрение в государственной измене и в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений" (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 УК Украины).