Известный американский рэпер, актер и ведущий шоу "Тачку на прокачку" Xzibit приедет с выступлением в Москву.

Объявление о концерте в "Лужниках" 27 сентября появилось на его официальном сайте.

"Xzibit возвращается в Россию", — говорится в анонсе.

Журналисты пишут, что рэп-исполнитель изменил график своих выступлений в США, чтобы появилась возможность прилететь с концертом в Москву.

Сам Xzibit официально подтвердил, что обязательно прилетит в Москву. Анонс про концерт в Тампе был удалён, а в туре исполнителя остались Сан-Диего, Лас-Вегас, Москва.

Напомним, американский актер и фронтмен рок-группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето заявил, что скучает по российским зрителям и хочет дать концерты в РФ, "когда закончатся все эти проблемы".

В августе 2023 года украинская певица Ани Лорак заявила, что возвращается на телевидение и сцену в России.

Недавно же посол Украины в Великобритании Валерий Залужный раскритиковал предстоящее выступление российской оперной певицы Анны Нетребко в Королевском оперном театре Лондона.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.