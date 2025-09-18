Рэпер Xzibit приедет с выступлением в Москву
Известный американский рэпер, актер и ведущий шоу "Тачку на прокачку" Xzibit приедет с выступлением в Москву.
Объявление о концерте в "Лужниках" 27 сентября появилось на его официальном сайте.
"Xzibit возвращается в Россию", — говорится в анонсе.
Журналисты пишут, что рэп-исполнитель изменил график своих выступлений в США, чтобы появилась возможность прилететь с концертом в Москву.
Сам Xzibit официально подтвердил, что обязательно прилетит в Москву. Анонс про концерт в Тампе был удалён, а в туре исполнителя остались Сан-Диего, Лас-Вегас, Москва.
