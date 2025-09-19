В США пропала 38-летняя украинка Анна Коврижных, которая четыре года назад переехала во Флориду.

Об этом сообщает Local 12.

Последний раз Анну видели 5 июля во время поездки через округ Сан-Диего. Через неделю ее автомобиль и кемпер (автомобильный прицеп с жилым помещением в фургоне) были найдены брошенными на улице в Потреро.

Два месяца спустя за информацию о ее местонахождении назначили вознаграждение в 1000 долларов.

В полиции допускают, что Анна могла пересечь границу с Мексикой в районе Текате.

"Мы считаем, что она просто путешествовала по стране, оставила машину в Потреро и больше к ней не вернулась", - заявил сержант полиции Сан-Диего Джейкоб Клепач.

Как сообщает издание "Телеграф", Коврижных написала книгу о духовных поисках и считала себя провидицей и духовным проводником. Анна публиковала в TikTok видео с "наставлениями", в которых призывала не доверять мусульманам.

А за несколько дней до исчезновения женщина опубликовала в соцсетях видео, на котором танцевала в бикини с подписью: "Я хочу, чтобы все запомнили меня именно такой", а также видео, на котором собирает вещи - противогаз, солнечные батареи и рацию - с подписью: "Я знаю, что мой час близок".

Напомним, в августе резонансным стало убийство в США украинки Ирины Заруцкой. 22 августа чернокожий мужчина без видимой причины несколько раз ударил ее ножом в горло.

После убийства Заруцкой украинка Екатерина Панова, проживающая в городе, где произошло преступление, пожаловалась на тяжелое положение беженцев в США и раскритиковала социальную и правоохранительную системы страны.