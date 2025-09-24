Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

Об этом сообщает "Зеркало Недели" со ссылкой на источники.

Как утверждается, "повод для открытия производства искали срочно и нашли закупки программного обеспечения для ОСИНТ (Разведки по сведениям из открытых источников - Ред.)".

По данным издания, причина обыска в том, что на Банковой Кондартюк считается одним из важнейших коммуникаторов начальника ГУР Кирилла Буданова с западными партнёрами и СМИ.

Напомним, по данным источников в политических кругах, Буданов имеет затяжной конфликт с главой офиса президента Андреем Ермаком. На этой почве переодически возникают слухи об отставке начальник ГУР.

Также, как считают источники ЗН, Буданов может пойти на выборы после завершения войны во главе собственной политсилы, что может отобрать голоса у партии действующего президента Владимира Зеленского.

По информации ЗН, два месяца назад правоохранители также получили указание "начать работу" в отношении генералов Михаила Забродского, Сергея Наева, Николая Олещука, Виктора Муженко и Сергея Кривоноса. Первые двое считаются близкими к экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, который, по данным соцопросов, станет главным потенциальным конкурентом Зеленского на президентских выборах.

