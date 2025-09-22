В администрации президента США Дональда Трампа считают, что если беременным женщинам употреблять анальгетик парацетамол (он же ацетаминофен), у их детей может повышаться риск аутизма.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным источников, чиновники изучают результаты недавних исследований и намерены предостеречь беременных женщин от употребления препарата парацетамола "Тайленол" на ранних сроках, если у них нет повышенной температуры.

Собеседники издания также сообщили, что чиновники планируют рекламировать малоизвестный препарат лейковорин как потенциальное средство для лечения аутизма. Обычно его назначают для устранения побочных эффектов некоторых лекарств и для лечения дефицита витамина B9. Ранее двойные слепые плацебо-контролируемые исследования с применением лейковорина у детей с аутизмом продемонстрировали существенное улучшение их способности говорить и понимать других людей.

Администрация активно пытается регулировать сферу медицины и связанные с ней исследования. Так, недавно мы писали, что Трамп запретил американское финансирование исследований опасных вирусов за границей, ссылаясь на пандемию COVID-19.

При этом во время первого срока, в 2020 году, Трамп обвинял Всемирную организацию здравоохранения в чрезмерной ориентации на Китай.