Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.

Об этом заявил президент ФР Владимир Путин на совещании с российским Совбезом.

"В результате разрушительных шагов Запада подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием. Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать. Россия неоднократно предостерегала Запад, но ее инициативы не получили внятного отклика", - сказал президент РФ.

Также Путин предложил США автоматически продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще на год после истечения его срока в феврале 2026 года. По его словам, Москва готова в одностороннем порядке ещё год добровольно соблюдать ограничения, если даже ДСНВ продлен не будет.

"В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", - сообщил Путин.

Он заверил, что Россия не заинтересована в гонке вооружений и хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

Другие заявления Путина:

система соглашений РФ и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями почти полностью демонтирована;

РФ уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания;

Россия не заинтересована в гонке вооружений.

Ранее весной в Москве говорили, что не будут вести переговоры с властями США о ядерном разоружении, пока не будут решены другие вопросы и "восстановлено доверие".

Год назад, еще при Джо Байдене, в Белом доме заявили, что ждут от России возобновления переговоров о ДСНВ.