Украинский мультипликационный сериал "Пес Патрон" закрыли из-за решения президента США Дональда Трампа о закрытии грантовых программ Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом рассказала автор сценария мультсериала Саша Рубан в интервью украинским изданиям.

По словам Рубан, в первом сезоне вышло 10 серий и специальный эпизод, а также пять серий второго сезона. Еще пять эпизодов не удалось завершить после заявления Дональда Трампа о USAID.

"Господин Трамп сказал: "...управляли грантовыми программами кучка сумасшедших, и мы их выгоним". И грантовые программы были отменены", - рассказала сценаристка.

Напомним, в 2023 году в Украине сняли мультипликационный сериал про пса Патрона - знаменитого помощника черниговских саперов. Помимо пса Патрона, среди персонажей мультсериала есть и другие животные - например, кот Том, - а также зловещее существо по имени Бубух. Бубух то и дело пытается заложить взрывоопасные устройства, а пес Патрон срывает его злодейские планы и обезвреживает мины.

Недавно пес Патрон в своём аккаунте Х раскритиковал Илона Маска за закрытие USAID. Аккаунт Патрона писал, что через агентство финансировались образовательные программы с участием четырехлапого сотрудника ГСЧС.